Juliette annonce l'acquisition à 100% de Pimpant

(Boursier.com) — Juliette , marque de soin et d'hygiène éco-responsable, annonce l'acquisition à 100% de Pimpant, alternative naturelle aux produits ménagers traditionnels... "Un rapprochement affinitaire et stratégique qui lui permet d'accélérer sur le marché de la maison, quelques mois seulement après son lancement, grâce à une gamme de produits éprouvés et en phase avec ses valeurs".

"Depuis décembre 2020, Juliette développe des produits naturels et sains pour la maison. Après avoir lancé une première gamme de produits en poudre à diluer destinée à la salle de bain (JU, en novembre 2021), elle acquiert Pimpant dont elle ajoutera les 20 références sur juliette.com. Une opération qui repose avant tout sur des valeurs communes et la qualité des produits développés par la marque de soins du linge, de soins vaisselle et de soins de la maison naturels depuis 2018" explique la direction.

"Après la salle de bains, nous avions pour objectif de nous tourner vers les autres pièces de la maison, à commencer par la buanderie et la cuisine. Notre rencontre avec Amandine et Pierre de Pimpant a été décisive notamment parce que nos démarches ont de fortes similitudes. Une préoccupation première pour la planète, plus de transparence pour le consommateur, la valorisation du savoir-faire français et une volonté de faire les choses de façon positive... sont autant de principes / leitmotivs qui nous animent au quotidien et que l'on souhaite faire durer à travers Juliette, pour les générations futures" a déclaré Karline Hamain, co-fondatrice de Juliette.

L'intégralité du catalogue de Juliette continuera d'être développée en France, avec pour port d'attache la Normandie d'où seront expédiées toutes les commandes. Juliette envisage par ailleurs de multiplier par 5 l'activité de Pimpant par rapport à 2021 et de réaliser 5 millions de CA en 2022...