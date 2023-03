Journée Mondiale de l'eau : des investissements plus indispensables que jamais

(Boursier.com) — Regnan Sustainable Water and Waste Fund et JO Hambro célèbreront le 22 mars la journée mondiale de l'eau en sensibilisant les consommateurs et les investisseurs sur son importance cruciale pour la croissance mondiale...

Ressource vitale pour l'humanité, l'eau est en effet trop souvent considérée comme acquise. Pourtant seulement 2,5% de l'eau est potable, et seulement 1,5% est accessible alors que 70% de notre planète est constituée d'eau.

"Cela offre de nombreuses opportunités pour les pays en développement, comme l'Inde par exemple, où l'accès à l'eau potable est encore très limité... De leur côté, les pays développés sont confrontés à d'autres problématiques telles que les sécheresses, les fuites de canalisations et le traitement inadéquat des eaux usées qui sont des problèmes récurrents".

Pour répondre à ces défis mondiaux, il est important d'investir dans toute la chaîne de valeur de l'eau, en particulier dans les entreprises qui apportent des solutions : un panel qui va des fabricants de pompes et de vannes aux entreprises de traitement de l'eau, en passant par les services des eaux et les entreprises de recyclage des eaux usées ou celles développant de nouvelles technologies...

"Technologie lente"

La plupart de ces entreprises, dites "à technologie lente", sont déjà génératrices de cash-flows durables pour les investisseurs, tout en apportant des solutions aux défis mondiaux les plus pressants. Elles offrent une possibilité d'importante diversification au sein des portefeuilles dédiés à ce thème...

"L'eau est une thématique dite "perpétuelle" c'est-à-dire qu'elle est soutenue par 5 grandes tendances de long terme, explique Bertrand Lecourt, gérant du fonds Regnan Water and Waste. Ces thématiques sont l'urbanisation, la hausse de la consommation, la nécessité d'investir dans les infrastructures, la mise en place de réglementation durable et le besoin vital de l'homme de retraiter cette ressource".

