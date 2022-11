Journée de ramassage des déchets à Paris le 26 novembre

(Boursier.com) — Le samedi 26 novembre est organisée, une journée collaborative de ramassage des déchets parisiens au Domaine de Longchamps... L'objectif est de sensibiliser les jeunes sur la pollution de la planète mais aussi en ville comme à Paris.

Cette journée est rendue possible grâce à l'application Trash Spotter qui permet de signaler la présence de déchets abandonnés et d'indiquer leurs ramassages en quelques clics. Grâce à Trash Spotter, tout le monde peut devenir acteur du changement...

Le ramassage des déchets est organisé par la Fondation GoodPlanet et en partenariat avec l'association 'les Marcheurs Cueilleurs'.