Johnson & Johnson : anticipe une croissance de 5 à 6% en 2024

(Boursier.com) — Johnson & Johnson prévoit une croissance de 5 à 6% de son chiffre d'affaires pour l'année prochaine, s'appuyant sur une forte demande pour les traitements contre le cancer Darzalex et Carvykti et sur la résilience des ventes de son médicament blockbuster Stelara. En amont d'une journée investisseurs prévue ce mardi, J&J a déclaré qu'il s'attendait à ce que les ventes de son unité pharmaceutique augmentent à un taux annuel composé de 5 à 7% entre 2025 et 2030.

Les ventes de Stelara, traitement phare du psoriasis en Europe, devraient être soumises à des pressions dès l'année prochaine en raison de l'expiration d'un brevet clé sur le médicament. Le médicament devrait également être confronté à la concurrence aux États-Unis à partir de 2025. "Nous pensons que nous sommes très bien positionnés, même en dépit de ce qui sera le début de l'arrivée de biosimilaires sur le marché du Stelara en dehors des États-Unis au milieu ou au second semestre 2024", a déclaré Joseph Wolk, directeur financier, à 'Reuters'.

La société s'est concentrée sur ses activités de médicaments et de dispositifs médicaux depuis qu'elle a séparé son unité de santé grand public plus tôt cette année. J&J, qui prévoit de lancer au moins 20 nouvelles thérapies d'ici 2030, a déclaré que plus de 10 de ses produits avaient le potentiel de générer plus de 5 milliards de dollars de ventes en année de pointe - y compris les nouveaux traitements contre le cancer Talvey et Tecvayli.

La société table sur un bénéfice opérationnel ajusté de 10,55 à 10,75 dollars par action en 2024, y compris un impact de 15 cents lié à sa récente acquisition du fabricant privé de dispositifs médicaux Laminar.