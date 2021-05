JLL : du renfort

JLL : du renfort









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que le marché de la logistique a accusé une baisse de 7% en 2020, dans un contexte de crise sanitaire, l'activité Supply Chain et Logistique de JLL a, quant à elle, progressé de 19%, avec de belles transactions et missions réalisées : Mobivia, L'Oréal, Alliance Healthcare, Jacquemus ou encore Ynsect...

Depuis 7 ans, JLL a en effet opéré une transformation en profondeur et a été le premier conseil en immobilier à combiner métiers transactionnels en industriel et logistique, et conseil supply chain. Pour cela, il a procédé à l'acquisition de 2 sociétés : GCL en 2014 et Vincia en 2019. Et cette année, JLL est allé encore plus loin dans la diversification des services proposés à ses clients en intégrant une équipe dédiée à l'Assistance à Maitrise d'Ouvrage (AMO) au sein de son département SCLS.

Cette stratégie s'est avérée gagnante puisqu'avec le changement des modes de consommation (omnicanalité) et les problématiques induites (logistique urbaine, robotisation, relocalisation industrielle...), les entreprises doivent repenser leurs stratégies d'implantation, dynamisant ainsi le marché. JLL prévoit ainsi une croissance à deux chiffres en 2021 pour son activité SCLS et une augmentation du marché de 40% dans les trois années à venir.

Pour faire face à cette intensification et répondre à l'ensemble des problématiques des acteurs du secteur de la logistique, JLL renforce son département Supply Chain & Logistics Solutions (SCLS) avec le recrutement de 10 collaborateurs.