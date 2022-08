Jirogasy : création d'un bureau d'études et d'une ligne de production en France

(Boursier.com) — La start-up Jirogasy, engagée contre la fracture numérique et l'enclavement énergétique en Afrique en tant que première entreprise à fabriquer des objets connectés et des kits solaires "made in Madagascar", annonce la création d'un bureau d'études et d'une ligne de production en France avec le soutien de la région des Hauts-de-France, via Nord France Invest.

Fondée en 2017 et dirigée par Yann Kasay, Young Leader 2019 de la French-African Foundation, Jirogasy fut la première entreprise à fabriquer des objets connectés et des kits solaires "made in Madagascar".

En février 2022, elle a, via sa filial française Jiro France, finalisé son implantation au sein de l'incubateur Euratech. Jiro France souhaite ainsi bénéficier de l'ingénierie française afin de produire des modules solaires "made in France" à destination du marché africain avec un objectif fort de 18 collaborateurs à l'horizon 2024, suivi de la réhabilitation d'un site industriel et l'accueil d'une cinquantaine de techniciens et ouvriers dans les 5 prochaines années.

"Cette implantation en France, permise par l'accompagnement de Nord France Invest - que nous remercions pour la confiance et l'appui de bout en bout - nous permet de capitaliser sur un accès facilité aux technologies, équipements de productions, talents et infrastructures disponibles au sein d'Euratech pour faciliter l'export de nos solutions" a souligné Yann Kasay, Directeur Général de Jirogasy, avant d'ajouter : "Au-delà, nous souhaitons réellement profiter de cette opportunité pour développer d'autres produits innovants à destination du marché européen, en biens et équipements électroniques "made in France".

Ordinateur solaire

Pour rappel, Jirogasy propose actuellement un ordinateur solaire : le "Jirodesk II". Dotée d'un GPS et d'un module connecté permettant une maintenance à distance, cette innovation locale est le fruit du travail d'une équipe d'ingénieurs 100% malgache. Laquelle entend renforcer l'accès aux outils numériques éducatifs à plus de 10 000 enfants par an dans les écoles de Madagascar et du reste de l'Afrique.

De plus, pour répondre à son objectif d'inclusion des populations les plus fragiles, Jirogasy propose des kits abordables pour les foyers de zones rurales compris entre 670.000 Ar à 1.350.000 Ar, soit près de deux fois moins cher, à puissance égale, que les autres kits en circulation sur le marché.

Jirogasy, à travers ce geste, réaffirme son engagement aux côtés de la population malgache tout en répondant à l'objectif fixé de 900 000 kits distribués d'ici 2024 par le programme Off-Grid Market Development Fund (OMDF), dont elle est également partenaire, et qui vise à accélérer l'accès à l'électricité à Madagascar durable par des solutions solaires hors réseau...