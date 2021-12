Jeux vidéo : Ouverture de discussions exclusives pour qu'Asmodee rejoigne le groupe Embracer

(Boursier.com) — PAI et le groupe suédois Embracer sont entrés en discussions exclusives afin qu'Asmodee, un des leaders mondiaux du jeu de société, rejoigne le groupe Embracer, la société mère de développeurs et éditeurs de jeux pour PC, console et mobile pour l'ensemble du marché du jeu mondial.

PAI Partners est l'actionnaire majoritaire d'Asmodee depuis 2018. Asmodee a vendu en 2020 plus de 39 millions de jeux dans le monde entier. Avec ses 22 studios et ses plus de 300 franchises, qui incluent entre autres 'Les Aventuriers du Rail' (plus de 80 M de joueurs) et 'Dobble' (plus de 85 M de joueurs), Asmodee est devenu le plus gros acteur indépendant d'un marché du jeu de société résilient et en très forte croissance. Asmodee bénéficie d'une expertise unique de plus de 25 ans d'activités centrées sur la création de marques puissantes et de contenus originaux.

Asmodee et Embracer partagent une stratégie et une culture communes, dans l'objectif de créer les meilleurs jeux et expériences - et les rendre disponibles au plus grand nombre sur les plateformes de jeux et de media les plus appropriées.

Bond en avant

Cette étape marquerait un bond en avant dans la transformation d'Embracer et d'Asmodee en créant le plus grand groupe Européen du jeu, avec une position de leader sur le jeu de société. Les jeux de société et les jeux video sont en effet extrêmement complémentaires et bénéficient d'un attrait continu et long terme auprès de l'ensemble des joueurs de la planète.

Grâce aux atouts combinés des 8 entités opérationnelles d'Embracer (THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier, Saber Interactive, Deca, Gearbox Entertainment, Easybrain), les marques d'Asmodee accélèreraient leur extension dans le jeu video - pendant que celles du groupe Embracer bénéficieraient de l'expertise d'Asmodee dans le développement et la distribution de jeux de société. La collaboration prévue entre Asmodee et Embracer et leurs forces réunies sont en position d'amener impact et accélération à la distribution, la technologie, le développement de jeux et les projets d'extension media de l'ensemble du groupe.

Les entités combinées d'Embracer Group et d'Asmodee représenteraient plus de 100 studios de développement de jeu, plus de 500 marques et franchises et emploieraient plus de 11.300 collaborateurs dans plus de 50 pays...

