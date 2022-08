Jeux-vidéo : le géant chinois NetEase s'offre le studio parisien Quantic Dream

(Boursier.com) — Le géant chinois NetEase poursuit son développement à l'international avec le rachat du développeur et éditeur de jeux français Quantic Dream. Le plus grand distributeur de jeux en Chine après Tencent Holdings s'offre ainsi son premier studio en Europe et le développeur d'un prochain jeu de la franchise Star Wars. Quantic Dream, basé à Paris, continuera à fonctionner de manière indépendante et à développer des jeux sur toutes les plateformes, ainsi qu'à soutenir et publier des titres développés par des tiers, ont indiqué les deux sociétés qui n'ont pas révélé les détails financiers de l'accord.

"NetEase continuera de tenir sa promesse d'aider Quantic Dream à réaliser son plein potentiel", a déclaré William Ding, DG de NetEase. "Il existe des possibilités infinies qui pourraient redéfinir l'expérience de divertissement interactif". L'éditeur chinois avait pris une participation minoritaire dans Quantic Dream en 2019 et leur collaboration sur des projets a donné confiance à l'équipe française dans le partenariat, selon Guillaume de Fondaumière, co-DG et responsable de l'édition chez Quantic Dream, qui a décrit l'accord comme une "évolution naturelle" de leur relation.

NetEase et son rival aux plus gros moyens, Tencent, accélèrent leurs efforts internationaux après qu'une répression du gouvernement chinois eut déprimé les perspectives de croissance dans leur pays d'origine. S'étant précédemment associé à Blizzard et Mojang, une filiale de Microsoft, NetEase a également ouvert son premier studio de développement à Austin, au Texas, en mai. Tencent, basé à Shenzhen, mise de son côté gros sur Ubisoft Entertainment et Activision Blizzard et détient également une part majoritaire dans Supercell en Finlande.