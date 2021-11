Jeux Vidéo : Frontier Developments s'effondre après son warning

(Boursier.com) — Séance très difficile pour Frontier Developments à Londres. L'éditeur de jeux vidéo plonge de plus de 30% après avoir réduit ses prévisions de ventes pour cette année. Il n'avait jamais connu une telle baisse quotidienne depuis son arrivée sur le marché londonien en 2013. Son blockbuster 'Jurassic World Evolution 2' sur PC a souffert de la concurrence d'autres jeux très attendus lancés à la même période tandis que les ventes d'"Elite Dangerous : Odyssey" ont été plutôt décevantes. Le groupe anticipe désormais des revenus compris entre 100 et 130 M£ sur son année fiscale contre une fourchette précédente allant de 130 à 150 M£. "La large fourchette des prévisions est révélatrice de la variabilité des résultats de l'ensemble de notre portefeuille à l'approche de la période importante des fêtes de fin d'année (Thanksgiving et Noël)", a souligné la société.