Jeux : Lego fait recette, brique après brique...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En 2019, les ventes consommateurs, les recettes et les bénéfices de Lego ont progressé plus vite que le secteur. Les recettes du groupe familial danois ont progressé de +6% pour atteindre 38,5 milliards de couronnes danoises (5,15 milliards d'euros). Les ventes consommateurs ont progressé de +5,6% par rapport à 2018, et la part de marché globale mondiale a augmenté.

Le bénéfice d'exploitation s'élève à 10,8 milliards de couronnes danoises (1,44 MdE), en hausse de +1% par rapport à 2018, tandis que le bénéfice net a augmenté de +3% pour atteindre 8,3 milliards de couronnes danoises (1,11 MdE). Cette croissance s'explique notamment par les investissements audacieux du Groupe dans une série d'initiatives visant à assurer sa croissance à long terme.

Les gammes les plus vendues sont, sans ordre particulier Lego City, Lego Creator, Lego Friends, Lego Technic et Lego Star Wars. Les gammes Lego Harry Potter, Lego Super Heroes (Marvel Avengers) et Lego Disney Princess obtiennent également de bons résultats.

Le flux de trésorerie imputable aux activités d'exploitation s'élève à 9,6 milliards de couronnes danoises (1,28 MdE).

Notre secteur, comme beaucoup d'autres, est en pleine mutation compte tenu de la numérisation et des changements socio-économiques mondiaux. Nous nous appuyons sur notre solide assise financière pour investir dans des initiatives qui nous permettront de devancer ces tendances et de favoriser la croissance à long terme. Nous devons innover dans le jeu, innover dans notre écosystème retail et investir sur de nouveaux marchés, afin d'assurer une position propice à l'inspiration des jeunes constructeurs pour les générations futures , commente Niels B. Christiansen, PDG du Groupe Lego.

Perspectives

En 2019, la part de marché de Lego a augmenté sur tous les principaux marchés. L'Amérique et l'Europe ont enregistré une croissance à un chiffre, tandis que la Chine a enregistré une croissance à deux chiffres. Le pays constitue donc un marché de croissance stratégique pour le groupe Lego. En 2019, il a accéléré son expansion dans les villes de 3e et de 4e rang et compte désormais 140 boutiques dans 35 villes, dont des magasins phares à Pékin et Shanghai.

En 2020, le Groupe prévoit l'ouverture de 80 magasins supplémentaires dans une vingtaine de nouvelles villes. Il a également développé sa présence en e-commerce sur des plateformes partenaires et a récemment renouvelé son partenariat avec Tencent dans le cadre d'un plan visant à impliquer les consommateurs et les acheteurs grâce à des expériences numériques uniques.

En 2020 et au-delà, le Groupe intensifiera considérablement ses investissements dans des initiatives de développement durable axées sur les enfants et l'environnement. Il rendra également les produits et les emballages plus pérennes et, d'ici 2025, utilisera uniquement des emballages durables, notamment en éliminant progressivement les emballages plastiques à usage unique.