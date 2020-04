Jeudi : jour d'inscriptions au chômage aux Etats-Unis

Jeudi : jour d'inscriptions au chômage aux Etats-Unis









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Depuis un mois, les investisseurs n'ont d'yeux que pour eux. On ne parle pas ici des cours du brut, des avertissements sur résultats ou des coupes de dividendes des entreprises mais bel et bien des chiffres hebdomadaires de l'emploi américain. Après 16,53 millions au total sur les trois semaines précédentes, le consensus attend encore plus de 5 millions d'inscriptions au chômage la semaine passée.

Barclays anticipe 5,5 millions de nouvelles inscriptions sur la base d'un modèle qui suit les estimations des demandes initiales disponibles par les différents États. "Bien que nous prévoyions une baisse du nombre de nouvelles demandes par rapport à la semaine précédente, nous pensons que le marché du travail dans son ensemble continue de se détériorer considérablement en avril", souligne l'équipe de recherche de la banque britannique.

Les spécialistes de LBPAM basent de leur côté leurs estimations sur les recherches Google et sur le terme " file for unemployment ". "Jusqu'à présent cela marche très bien, la semaine dernière nous étions quatre fois plus précis que le consensus... et donc nous retentons notre chance cette semaine". Ils misent ainsi sur 4,8 millions d'inscriptions après 6,6 et 6,8 millions au cours des deux semaines précédentes. "Cela reste un chiffre, il va sans dire, très élevé, on serait à presque 22 millions d'inscriptions au chômage en 4 semaines. Mais il est intéressant de noter que le volume d'inscription est peut-être déjà en train de baisser. Cela illustre la soudaineté du choc".

"Alors que nous pensons que l'ampleur de l'augmentation des demandes a dépassé son pic, le nombre cumulé continue d'augmenter, et va probablement atteindre la fourchette de 25 millions au cours des prochaines semaines", souligne l'économiste Jan Kozak chez Morgan Stanley. "Certains éléments indiquent que les États qui ont mis en place des mesures de confinement plus tôt voient leur nombre de demandes diminuer (Pennsylvanie, Californie, New York). Cependant, ceci est compensé par l'augmentation des demandes dans les Etats où le blocage est plus récent (Virginie, Géorgie)", note pour sa part Lewis Alexander, économiste chez Nomura. "Alors que nous nous éloignons de la date des premiers confinements, les demandes d'indemnisation devraient commencer à se normaliser un peu plus".

Alors que Donald Trump doit dévoiler cet après-midi les "nouvelles lignes directrices" pour la réouverture de l'économie américaine, qui fait donc face à une situation sans précédent sur le front économique, plus de 636.000 personnes ont été infectées et 27.000 sont décédées aux Etats-Unis, selon les données de l'université Johns Hopkins.