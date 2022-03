Jeu d'équilibriste pour la BCE, Goldman Sachs mise sur une contraction de l'économie européenne au deuxième trimestre

(Boursier.com) — Goldman Sachs table sur une contraction du PIB de la zone euro au deuxième trimestre. Conséquence de la guerre en Ukraine, les équipes de la banque d'affaires américaine affirment que la production économique de la zone euro diminuera sur les trois mois clos fin juin tandis que l'inflation est susceptible de grimper vers la barre des 8%. Les conditions financières se sont resserrées, les répercussions commerciales sont devenues plus significatives et les risques de réduction de la production en raison de perturbations de l'approvisionnement énergétique ont augmenté, détaillent les économistes de GS. Dans le même temps, les ménages souffriront plus que prévu initialement de la flambée des coûts énergétiques.

Au global, Goldman Sachs pense que l'inflation dans la zone euro culminera à 7,7% en juillet et ressortira à 6,8% en moyenne sur 2022. L'économie devrait quant à elle afficher une croissance limitée à 2,5% cette année, contre 3,9% espérés précédemment. "Les risques sont orientés à la baisse en raison de la possibilité d'une nouvelle escalade du conflit, qui pourrait entraîner de nouvelles perturbations importantes des flux de matières premières", soulignent les stratèges de GS.

Ces perspectives guère reluisantes pour la zone euro interviennent alors que les responsables de la Banque centrale européenne se réunissent ce jeudi à Francfort. D'un quasi 'non évènement', cette réunion est désormais perçue comme très importante par le marché alors que la BCE va désormais devoir trouver le juste équilibre entre le risque d'une hausse prolongée de l'inflation et celui d'un ralentissement de la croissance économique avec le conflit ukrainien. Selon la plupart des observateurs, la BCE va devoir retarder la normalisation de sa politique monétaire.

"À court terme, la BCE devrait être en mode pilotage automatique à cause des incertitudes liées à la guerre en Ukraine. A moyen terme, elle n'aura certainement pas d'autre choix que de durcir plus rapidement que prévu sa politique monétaire - ce qui pourrait soutenir le taux de change de l'euro. Le niveau de l'inflation en zone euro est inconfortablement élevé et grignote le pouvoir d'achat des ménages et les marges des entreprises - a fortiori dans un contexte où les hausses de salaires sont en moyenne très limitées (+0,6% sur un an en janvier en Italie, par exemple)", affirme par exemple William Gerlach, Directeur France d'iBanFirst.

"Nous nous attendons à ce que la BCE adopte simultanément un ton 'dovish' dans un contexte de risque de ralentissement plus important et qu'elle reconnaisse des pressions inflationnistes plus fortes qui devront être combattues, car elles représentent une menace pour la durabilité du cycle de croissance dans la zone euro. La BCE pourrait donc aborder la question de la stagflation en adoptant une position prudente à court terme, tout en gardant toutes les options ouvertes en termes de politique de taux pour la suite, en fonction de l'issue du conflit et de son impact sur les prix de l'énergie et les chiffres de l'inflation. L'optionalité et le pragmatisme seront probablement les principes qui inspireront la stratégie et la position de Christine Lagarde dans un contexte très incertain, où le concept de scénario central a disparu depuis le lancement de l'offensive russe en Ukraine", note pour sa part Vincent Manuel, Directeur des investissements chez Indosuez Wealth Management.

"Le contexte économique actuel place la Banque centrale européenne dans une position particulièrement délicate pour définir une politique monétaire optimale. La BCE sera-t-elle en mesure de décider de ne pas combattre la dynamique d'inflation anticipée ? C'est très difficile à prévoir. D'un point de vue purement économique, l'invasion russe de l'Ukraine représente déjà un choc 'stagflationniste' pour l'économie européenne. Si la crise actuelle dure longtemps ou s'aggrave davantage, elle gonflera davantage les prix des matières premières énergétiques et alimentaires, ce qui augmentera considérablement les chances d'une récession en Europe.

Avec ces perspectives, il est peu probable que la BCE confirme son récent virage 'belliciste'. Alors que la probabilité que la BCE accélère son tapering et ouvre la voie à des hausses de taux d'intérêt à l'avenir était élevée avant l'attaque russe, cela est désormais peu probable. Au contraire, elle pourrait soutenir davantage les politiques budgétaires en Europe, conserver un maximum d'optionnalité pour les mois à venir, sans totalement capituler sur son virage 'hawkish' initié en janvier", explique Gergely Majoros, membre du comité d'investissement de Carmignac.

Enfin, Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI, estime que "face aux risques sur l'inflation et la croissance, la BCE devrait maintenir la normalisation de sa politique monétaire, mais en la repoussant dans le temps, et en modifiant la séquence annoncée précédemment, qui consistait à attendre la fin des achats d'actifs pour opérer une première hausse de taux. L'annonce du maintien des achats d'actifs et d'une première hausse de taux en fin d'année devrait être bien perçue par les marchés... Dans une situation de crise, la BCE a toujours démontré sa capacité à soutenir l'économie et les marchés. Elle ne devrait pas déroger à cette règle".