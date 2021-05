JCDecaux lance 'Empreinte 360'

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Prolongeant ses engagements et innovations en matière de développement durable, JCDecaux annonce la création du premier calculateur d'empreinte environnementale, économique et sociale des campagnes. Fidèle à sa vision pionnière du développement durable et des enjeux sociétaux, JCDecaux a opté pour un outil de mesure exhaustif.

'Empreinte 360' sera disponible dès l'automne 2021 en France et permettra d'informer, en toute transparence, les annonceurs de l'impact des campagnes qu'ils confient à JCDecaux. Cet outil sera également ouvert aux communications des collectivités sur les mobiliers urbains d'information dans sa prochaine évolution.

Afin d'encourager une dynamique collective au service de la transition écologique, de la transformation économique et de la cohésion sociale, JCDecaux a souhaité mettre à la disposition des collectivités, des annonceurs et de leurs agences un outil de calcul 360 pour qu'ils connaissent l'impact environnemental, économique et social de leurs campagnes.

Pour concevoir cet outil de mesure, JCDecaux a été accompagné par UTOPIES, première agence indépendante et think-tank français sur l'accompagnement des entreprises et des marques qui placent le développement durable au coeur de leur stratégie et experte de la mesure d'impact global. JCDecaux s'est également entouré d'organismes de certification pour apporter aux villes, aux annonceurs et à leurs agences la mesure la plus exhaustive, pertinente et transparente possible. Audelà de l'aspect environnemental, Empreinte 360 est le seul calculateur du marché à prendre en compte les dimensions inédites que sont les mesures d'empreinte économique et sociale des campagnes affichées sur le média JCDecaux...