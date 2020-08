Japon : Shinzo Abe serait sur le point de démissionner

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A contre-courant de la tendance générale en Asie, Tokyo recule de plus de 1,5% alors que Shinzo Abe serait sur le point de démissionner. Selon la presse nippone, 'NHK' en tête, le Premier ministre japonais devrait quitter son poste pour des raisons de santé. Deux visites récentes à l'hôpital avaient déjà soulevé des spéculations sur son état de santé et sa capacité à conserver son poste de Premier ministre jusqu'à la fin de son mandat en septembre 2021. Shinzo Abe, lutte depuis plusieurs années contre une colite ulcéreuse, une maladie chronique.

Shinzo Abe, un conservateur, est revenu au pouvoir en décembre 2012 pour un second mandat en tant que Premier ministre, avec un programme de relance fondé sur une politique économique qualifiée d'"abénomique", un mélange de politique monétaire très accommodante, de relances budgétaires et de réformes. Lundi, il a dépassé le record du plus long mandat consécutif détenu par son grand-oncle Eisaku Sato, il y a un demi-siècle.