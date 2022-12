(Boursier.com) — Avec l'acquisition du groupe espagnol Tamdis, Jacky Perrenot franchit le cap du milliard d'euros de chiffre d'affaires. Accompagné par EMZ et Siparex ETI, le Groupe Jacky Perrenot a finalisé sa 4ème acquisition cette année, avec la reprise de Tamdis, groupe espagnol spécialisé dans la livraison à domicile de produits lourds et volumineux. Cette croissance externe permet à Jacky Perrenot de renforcer son activité 'BtoC' et de poursuivre son expansion internationale.

Le groupe familial Jacky Perrenot est l'un des premiers acteurs français du transport routier de marchandises, principalement pour le compte de la grande distribution alimentaire et spécialisée, mais aussi des grands industriels du secteur des Produits Grande Consommation (PGC).

Sous l'impulsion de son président Philippe Givone, le groupe, accompagné par ses actionnaires majoritaires Siparex ETI et EMZ, mène une stratégie offensive de consolidation de son secteur. Enregistrant depuis 10 ans une croissance de près de 25% par an, le Groupe Jacky Perrenot possède un maillage de 120 agences en France et emploie plus de 10.000 collaborateurs.