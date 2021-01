Ivanhoé Cambridge et PAG lancent au Japon une plateforme logistique d'une capacité d'investissement de 400 M$

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ivanhoé Cambridge et PAG annoncent le lancement d'une nouvelle plateforme dédiée à la logistique au Japon avec une capacité d'investissement de 400M$ US. Cette nouvelle plateforme va développer et acquérir des installations logistiques de grande qualité, particulièrement à proximité des grandes métropoles et dans des emplacements permettant la livraison "last mile", pour une stratégie à long-terme.

"Le secteur de la logistique a été extrêmement résilient durant cette pandémie et va demeurer une priorité pour nous dans les années à venir, notamment en Asie-Pacifique, où nous avons déjà investi à Singapour, en Australie, en Chine, en Inde et en Indonésie", a indiqué George Agethen, vice-président principal, Asie-Pacifique chez Ivanhoé Cambridge. "Nous sommes ravis de lancer cette stratégie d'investissement au Japon, et cette plateforme va considérablement accélérer notre capacité à développer et diversifier notre portefeuille dans ce marché clé en Asie."

"Cette plateforme s'inscrit dans le cadre de notre stratégie globale pour le secteur logistique. Dans ce contexte, les villes que nous ciblons au Japon présentent un intérêt particulier car elles sont très urbanisées, ont des taux d'occupation élevés, et ont un fort potentiel de croissance quant à la pénétration du commerce électronique", a-t-il ajouté.

"Nous avons le plus grand respect pour Ivanhoé Cambridge en tant qu'investisseur et nous nous réjouissons de renforcer notre relation avec eux", a déclaré Jon Paul Toppino, président du groupe PAG et directeur général de PAG Real Estate. "PAG investit dans l'immobilier au Japon depuis 1997 et possède une excellente connaissance des marchés locaux ainsi qu'une solide expérience. Nous estimons que le secteur logistique au Japon présente une opportunité durable, et nous sommes impatients de faire équipe avec Ivanhoé Cambridge pour développer leur portefeuille dans la région."

Le commerce électronique connaît une croissance rapide au Japon et continue de stimuler la demande pour de nouvelles installations logistiques, alors que les entrepôts modernes et haut de gamme sont rares et très convoités. La nouvelle plateforme va tirer parti de ces fondamentaux robustes et répondre au besoin grandissant des locataires pour des espaces de grande qualité autour des métropoles de Tokyo et d'Osaka. Des investissements tactiques pourront également être envisagés dans le Grand Nagoya.

Le nouveau véhicule développera et gérera un portefeuille diversifié d'actifs logistiques en faisant l'acquisition de propriétés à la fois en développement et génératrices de rendements. Il sera dirigé par un comité d'investissement composé d'Ivanhoé Cambridge, actionnaire majoritaire du véhicule, et PAG qui en assurera la gestion opérationnelle.

La plateforme, qui disposera d'une capacité de plus de 400 M$ US, a déjà identifié une série d'opportunités pour son programme d'investissement.

Ce véhicule renforce le partenariat stratégique qu'Ivanhoé Cambridge et PAG avaient amorcé avec un premier investissement en 2017.

Ivanhoé Cambridge détient un portefeuille international et diversifié d'actifs immobiliers d'environ C$64 milliards, répartis sur 5 continents, principalement dans les secteurs de l'industriel et de la logistique, des bureaux, du résidentiel et des centres commerciaux.