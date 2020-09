Itesoft annonce 'Streamline for Documents'

(Boursier.com) — Itesoft annonce 'Streamline for Documents', le service cloud le plus complet et performant du marché pour automatiser le traitement des documents. Alors que les organisations n'ont jamais eu autant besoin de digitaliser leurs échanges, le groupe innove avec une offre inédite de nouvelle génération pour le traitement automatisé des documents entrants.

A la clé : des performances d'automatisation inégalées de 90% et plus, la plus grande rapidité et simplicité de mise en oeuvre et la couverture fonctionnelle la plus large.

"Le contexte actuel souligne à quel point les organisations ont la nécessité d'améliorer l'expérience clients/usagers, la productivité et la résilience de leur activité. Pour répondre à ces exigences, elles doivent digitaliser les échanges et traiter, dès réception, l'ensemble des documents clients/usagers pour alimenter au plus tôt les départements métier en données exhaustives, fiables et valides. Un véritable défi alors que les volumes de documents reçus explosent (x4 d'ici à 2023), arrivant via toujours plus de canaux (courrier, email, portail...) et dans des formats non-structurés (60% des cas)".

Dans ce contexte, automatiser le traitement des documents entrants est la seule solution viable. Pour répondre à ces enjeux, Itesoft - leader français des solutions d'automatisation des processus métier, avec plus d'un milliard de documents traités par an par 650 clients - lance sa nouvelle génération de service cloud pour le traitement des échanges, Streamline for Documents.

Les meilleures performances d'automatisation

Fort de ses capacités d'innovation et du développement de technologies de rupture, Itesoft intègre dans 'Streamline for Documents' une combinaison unique de technologies d'IA, d'OCR et d'algorithmes experts exclusifs. Résultat : les robots de capture les plus puissants du marché comme l'atteste le benchmark international Pentadoc.

Le service délivre ainsi des taux d'automatisation inégalés supérieurs à 90% améliorant ainsi la productivité et les délais de traitement, ces derniers pouvant être divisés par 6 et plus...