Israël lève de la dette à 100 ans !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Une première au Moyen-Orient. Mais aussi une opération très rare au niveau mondial. Israël a émis hier sa toute première obligation à 100 ans dans le cadre d'une levée de dette globale de 5 milliards de dollars. Le pays, qui espérait lever initialement entre 2,5 et 3 milliards de dollars, a reçu une demande globale de 25 Mds$. Profitant de la chute des taux d'emprunt mondiaux, Israël a émis 2 Mds$ à 10 et 30 ans ainsi qu'un milliard à 100 ans avec des taux respectifs de 2,75%, 3,875% et 4,5%.

Face à la pandémie de coronavirus, les investisseurs se ruent sur les actifs les plus sûrs, obligations d'Etats et dollar en tête, entraînant une forte baisse des rendements obligataires. Un mouvement accentué par l'intervention massive des Banques centrales sur les marchés.