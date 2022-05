Ipsos : Virginie Calmels entre au Conseil d'administration

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mix d'Ipsos s'est tenue ce 17 mai.

Du nouveau au Conseil d'administration

Outre la ratification de la nomination comme administrateur de Ben Page, son Directeur général depuis le 15 novembre 2021, et celle de Pierre Barnabé dont l'arrivée avait été annoncée le 14 janvier 2022, Ipsos accueille à son Conseil d'administration Mme Virginie Calmels.

Virginie Calmels préside la société CV Education, groupe d'enseignement supérieur des métiers de demain dans le domaine des industries créatives et du marketing digital qui a ouvert la première école FUTURAe à Boulogne-Billancourt en octobre 2020. Outre son expertise significative en matière de gestion financière, Mme Virginie Calmels a une connaissance très importante du domaine des médias et du marketing digital, et donc une sensibilité particulière à l'activité d'Ipsos. Elle dispose de toutes les compétences d'administratrice indépendante de sociétés cotées, étant ou ayant été administratrice indépendante d'autres sociétés cotées dans le domaine TMT (Iliad, Assystem, Focus Entertainment, Technicolor). Elle est également engagée dans des activités caritatives qui sont au coeur de la politique ESG d'Ipsos. Depuis novembre 2019, elle est Présidente du Conseil stratégique de Oui Care et Présidente d'honneur de la Fondation Oui Care qui lutte contre les violences faites aux femmes et promeut l'égalité des sexes.

Certains rejets de résolutions

Par ailleurs, le Conseil d'administration prend acte du rejet de résolutions concernant la rémunération de certains de ses dirigeants mandataires sociaux. Il en fera un point d'attention particulier dans les prochains, et l'examinera, en toute transparence avec les actionnaires de la société.

Enfin, le Conseil d'administration enregistre le rejet par la majorité des actionnaires de la Résolution A, proposée par 5 actionnaires minoritaires aux fins d'élire un administrateur supplémentaire en la personne d'Hubert Mathet.

Les résultats définitifs du scrutin de l'Assemblée générale sont disponibles sur le site internet de la société, à la section 'Investisseurs'.