IPO : une cotation à l'automne pour OVHcloud ?

(Boursier.com) — Ce sera sans aucun doute l'une des opérations les plus attendues de l'année... si elle a bien lieu. OVHcloud pourrait faire son apparition sur le marché parisien à l'automne, "sous réserve" des conditions du marché et de la validation de l'Autorité des marchés financiers, selon les mots de son directeur général Michel Paulin interrogé par 'Radio classique'.

Dans un communiqué, la firme nordiste a par ailleurs indiqué avoir réalisé en 2020 un Ebitda de 255 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 632 ME, en hausse de 5%. OVHcloud a précisé avoir enregistré une croissance annuelle moyenne de ses revenus supérieure à 20% sur les dix dernières années.

Dans un marché en plein développement, le groupe basé à Roubaix fait face à la concurrence des géants américains Amazon, Microsoft et Google Cloud. Il emploie 2.450 personnes et compte 32 centres de données dans le monde. OVHcloud a souvent été présenté par les responsables politiques français comme une alternative européenne aux géants américains du secteur, mais le groupe peine à rivaliser avec ceux-ci en termes de part de marché et de moyens financiers.

Les fonds de capital-investissement américains KKR et TowerBrook Capital Partners contrôlent, depuis un investissement combiné de 250 millions d'euros en 2016, 20% des parts de la société. La famille Klaba détient le reste.

L'entreprise familiale avait déjà dit en mars dernier avoir entamé des préparatifs en vue d'une cotation, deux jours avant qu'un incendie ne détruise un de ses centres de données - un désastre qui a soulevé des inquiétudes quant à sa capacité à ouvrir son capital.