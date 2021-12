IPO : Sotheby's à Wall Street en 2022 ?

(Boursier.com) — Sotheby 's bientôt coté à Wall Street ? Deux ans après son rachat, Patrick Drahi réfléchirait à une introduction en bourse de la célèbre maison de vente aux enchères. Citant ses 'traditionnelles' sources proches du dossier, 'Bloomberg' croit savoir que le milliardaire a eu des discussions préliminaires avec des conseillers potentiels au sujet d'une cotation de Sotheby's aux États-Unis dès l'année prochaine. Les discussions n'en seraient qu'à leurs débuts et les détails de l'offre pourraient changer en fonction de l'appétit des investisseurs.

Sotheby's est l'une des plus anciennes et des plus grandes maisons de vente aux enchères au monde, spécialisée dans les beaux-arts, les objets de collection et l'immobilier. Elle a vu ses ventes en ligne exploser pendant la pandémie et s'est lancée dans diverses offres numériques, notamment les fameux NFT (jetons non fongibles).

Drahi a surpris le monde de l'art lorsqu'il a racheté Sotheby's pour 3,7 milliards de dollars, dette comprise, en 2019, une transaction qui a mis fin à ses trois décennies d'existence en tant que société publique. Une IPO permettrait à l'un des plus grands noms de l'industrie de revenir sur le marché boursier et donnerait aux investisseurs un aperçu clé des rouages du monde de l'art à un moment où la richesse croissante pousse à l'établissement de nouveaux records dans le secteur.