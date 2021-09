IPO : On pourrait être valorisée 5,5 Mds$ sur le NYSE

(Boursier.com) — On , la marque suisse de chaussures de sport, pourrait être valorisée près de 5,5 milliards de dollars lors de son introduction à New York. La firme, qui compte Roger Federer à son tour de table, prévoit d'émettre 31,1 millions d'actions vendues entre 18 et 20 dollars pièce. De quoi permettre à On de lever jusqu'à 622 millions de dollars. Les actions seront négociées sous le mnémo "ONON" sur le NYSE.

Depuis sa création il y a dix ans, On est devenue l'une des marques de chaussures de course à pied à la croissance la plus forte. Fondée en 2010 par David Allemann, Olivier Bernhard et Caspar Coppetti, la firme a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires de 425,3 millions de francs suisses avec une marge brute de 231,1 MF. Elle a en revanche essuyé une perte de 27,5 MF.