IPO : On, dont Roger Federer est actionnaire, viserait une valorisation de 8 Mds$ sur le NYSE

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ça se précise pour On. La marque suisse de chaussures de sport, détenue en partie par Roger Federer, devrait annoncer son introduction sur le NYSE la semaine prochaine. Selon les sources de 'Bilanz', l'entreprise basée à Zurich chercherait à obtenir une valorisation de six à huit milliards de dollars. Un niveau qui en ferait la plus importante IPO pour une entreprise suisse depuis Glencore en mai 2011.

Fondée en 2010 par David Allemann, Olivier Bernhard et Caspar Coppetti, la firme réalise actuellement un chiffre d'affaires d'environ 700 à 800 millions de francs suisses. Elle viserait la barre du milliard l'année prochaine. On serait très rentable, les initiés évoquant des marges à deux chiffres. Roger Federer a investi dans On en novembre 2019 - à une valorisation nettement inférieure à l'époque - et a depuis joué le rôle d'ambassadeur de la marque.

"Si les marchés boursiers chutent de manière significative avant cette date ou si On n'a pas tous les papiers prêts, l'annonce pourrait être retardée de quelques jours", précise une source du magazine helvétique. Les trois banques chefs de file de l'opération sont JP Morgan, Goldman Sachs et Morgan Stanley.