IPO : l'exploitant des restaurants KFC, Fridays et Pizza Hut au Moyen-Orient viserait la bourse

(Boursier.com) — Americana , l'exploitant des restaurants KFC, Fridays et Pizza Hut au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, mènerait des discussions préliminaires en vue d'une potentielle introduction en bourse. La société, détenue par le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite et un véhicule d'investissement dirigé par l'homme d'affaires basé à Dubaï Mohamed Alabbar, aurait déjà discuté avec divers conseillers sur une éventuelle cotation aux Émirats arabes unis ou en Arabie saoudite, croient savoir des personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg'. La société pourrait également opter pour une rare double cotation aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, ont précisé les sources.

Il n'y aurait toutefois aucune certitude que ces pourparlers aboutissent. Une IPO d'Americana pourrait permettre au groupe de lever environ 1 milliard de dollars, a précisé l'une des personnes, mais les détails sur la valorisation n'ont pas filtré. L'entreprise était évaluée à environ 3,5 milliards de dollars lorsqu'elle a été privatisée en 2017.

Malgré la guerre en Ukraine, l'Arabie saoudite connaît un début d'année riche en IPO. Selon les données compilées par Bloomberg, 11 opérations ont déjà eu lieu depuis le premier janvier dans le Royaume contre 14 pour toute l'année 2021.