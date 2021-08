IPO : Galderma, bientôt en bourse ?

(Boursier.com) — EQT réfléchit à une introduction en bourse de Galderma. L'opération pourrait valoriser l'ancienne division de Nestlé plus de 15 milliards d'euros, selon des personnes connaissant bien le dossier citées par 'Bloomberg'. Le fonds d'investissement suédois discuterait avec des conseillers potentiels. L'IPO du fabricant des crèmes hydratantes Cetaphil et des décontractants musculaires Dysport pourrait avoir lieu l'année prochaine, mais les discussions n'en sont qu'à leurs débuts et le calendrier et la valorisation dépendront des conditions du marché, ont précisé les sources.

Une valorisation de 15 milliards d'euros ferait de l'IPO de l'entreprise pharmaceutique suisse l'une des plus importantes ayant lieu sur le Vieux continent. Jusqu'ici, la plus grosse levée fonds de 2021 en Europe a été réalisée par la société polonaise de distribution de colis InPost (3,2 milliards d'euros) dans le cadre d'une opération la valorisant plus de 8 MdsE, selon les données compilées par Bloomberg.

Un consortium dirigé par EQT, comprenant notamment l''Abu Dhabi Investment Authority', a racheté Galderma à Nestlé en 2019 pour 10,2 milliards de francs suisses (11,2 Mds$). Galderma, qui emploie plus de 4.600 personnes dans une centaine de pays, a réalisé un chiffre d'affaires non audité de 3 milliards de dollars en 2020.