IPO : Emirates bientôt coté ?

(Boursier.com) — Dubai Electricity & Water Authority puis Emirates ? Alors que Dubaï prépare l'IPO de DEWA, la compagnie aérienne locale pourrait être l'une des prochaines à emprunter le chemin de la bourse. Son président, Cheikh Ahmed Bin Saeed Al Maktoum, l'a lui-même indiqué sur la chaîne de télévision 'Asharq'. L'émirat redouble d'efforts pour faire face à la concurrence d'Abou Dhabi et de Riyad, qui sont les marchés les plus actifs pour les introductions en bourse au Moyen-Orient. Alors que Dubaï n'a organisé qu'une seule IPO depuis 2017, il prévoit de coter 10 entreprises sur son marché boursier au cours des prochains mois.

Société la plus connue de l'émirat, Emirates a été durement touchée par la pandémie. Concentré sur les vols long-courriers, le transporteur a essuyé sa première perte depuis des décennies en 2020, obligeant le gouvernement a injecté environ 3,7 milliards de dollars pour la maintenir à flot. Mais le plus dur semble être passé pour la compagnie qui profite de la réouverture des frontières de pays comme les États-Unis, l'Inde et le Brésil.

Sur les six premiers mois de l'exercice clos fin septembre, la compagnie a divisé ses pertes par trois, à 1,6 milliard de dollars, alors que son chiffre d'affaires a rebondi de 81% à 6,7 Mds$. "Bien qu'il y ait encore du chemin à parcourir avant de rétablir nos opérations à leur niveau d'avant la pandémie et de retrouver la rentabilité, nous sommes bien engagés sur la voie du redressement avec des revenus sains et un solide solde de trésorerie à la fin du premier semestre 2021-2022", a déclaré Cheikh Ahmed Bin Saeed.