IPO : Deliveroo espère lever au moins 1 milliard de livres

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Deliveroo cherche à lever plus d'un milliard de livres (1,4 Md$) dans le cadre de son introduction en bourse. La société britannique de livraison de repas a précisé que l'opération comprendrait également la vente d'actions par certains actionnaires existants, ce qui pourrait faire grimper le montant de l'IPO, qui devrait être la plus importante des sept dernières années à Londres. L'opération, attendue de longue date outre-Manche, pourrait valoriser le groupe dirigé par son fondateur Will Shu près de 7,5 Mds£.

Des actions de "classe B" pour le fondateur

Deliveroo a confirmé qu'il y aura deux catégories d'actions, Will Shu étant le seul détenteur d'actions de "classe B", qui donneront droit à 20 voix, tandis que toutes les autres actions offriront un seul droit de vote. Une structure d'actions à double classe, qui devrait être conservée pendant trois ans, et empêcher le titre d'intégrer le FTSE 100 pendant cette période malgré le poids de l'entreprise. A moins que la législation britannique évolue rapidement, ce qui reste envisageable puisque le gouvernement a formulé ce mois-ci une série de recommandations visant à réformer les règles de cotation au Royaume-Uni afin d'attirer davantage d'entreprises.

Amazon, premier actionnaire

Parmi les principaux actionnaires de Deliveroo, on retrouve Amazon avec une participation de 16%, mais aussi les sociétés de capital-risque DST Global et Index Ventures avec environ 10% chacune ou encore le gestionnaire d'actifs T.Rowe Price avec 8,1% du tour de table.

Basé à Londres, Deliveroo est présent dans 12 pays, principalement en Europe occidentale, mais aussi en Australie, à Hong Kong, à Singapour et dans les Émirats arabes unis. Malgré une concurrence exacerbée, Deliveroo bénéficie logiquement de la pandémie de coronavirus. Le groupe a vu le montant total des transactions traitées sur sa plateforme bondir de 64% l'an passé, à 4,1 milliards de livres. Il est malgré tout resté dans le rouge en 2020, accusant une perte de 223,7 M£ contre 317 M£ un an plus tôt.

Un secteur en ébullition

Plus globalement, cette envolée de l'activité dans une industrie où les acteurs peinent à être rentables a entraîné une série d'opérations de fusion et acquisitions ces derniers mois. Grubhub a accepté en juin d'être racheté par Just Eat Takeaway.com pour 7,3 milliards de dollars, tandis qu'Uber a conclu un accord en juillet pour acheter Postmates pour 2,65 Mds$. Avant d'éventuellement passer à l'offensive, Deliveroo tentera de faire aussi bien que DoorDash, dont le titre s'était envolé de plus de 80% le jour de son introduction à Wall Street.