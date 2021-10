IPO : débuts en fanfare pour ACWA Power International à Riyad

(Boursier.com) — L 'arrivée d'ACWA Power International sur le marché saoudien était très attendue ce matin. Elle s'est plutôt bien déroulée puisque le géant saoudien de l'électricité, qui était parvenu à lever 1,2 milliard de dollars lors de son IPO, la deuxième plus importante depuis Aramco, s'est envolé de plus de 30% à 72 riyals pour ses débuts à Riyad. ACWA Power, détenue à 44% par le fonds souverain du royaume, est un acteur clef du pays en vue de sa transition énergétique via la production d'électricité renouvelable et de l'hydrogène.

"Acwa Power est une réussite exceptionnelle - elle a réinventé le secteur de l'électricité en Arabie saoudite", a déclaré à 'Bloomberg' Tarek Fadlallah, responsable de la branche Moyen-Orient de Nomura Asset Management. "La valorisation est une question différente. Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'une action bon marché. La liquidité dans la région est très élevée. On peut dire que le marché saoudien est cher. Il se négocie certainement à une prime importante par rapport à ses homologues des marchés émergents".

Le gouvernement a déclaré que l'entreprise contribuerait au développement de 70% des projets d'énergie renouvelable saoudiens. Elle fait notamment partie d'un consortium, avec la société américaine Air Products and Chemicals, qui développe une usine de 5 milliards de dollars qui exportera de l'hydrogène vert depuis la nouvelle ville de Neom. Le carburant sera fabriqué à partir d'énergie solaire et éolienne.