IPO : début des échanges le 26 mars pour le Club de Bruges

Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — Un nouveau club de football va rejoindre l'Olympique Lyonnais (OL Groupe) sur Euronext. Il s'agit en l'occurrence du Club de Bruges qui vient de fixer le prix de son IPO dans une fourchette allant de 17,50 à 22,50 euros. 3,24 millions d'actions seront mises sur le marché, soit 30% du capital social, dans le cadre de cette opération qui valoriserait le champion de Belgique en titre environ 229 millions d'euros en milieu de fourchette.

Grizzly Sports, un véhicule d'investissement détenu par les principaux actionnaires Bart Verhaeghe, Vincent Mannaert, Jan Boone et Peter Vanhecke qui, avant l'offre, détiennent une participation combinée de 94,34% du Club, devrait rester le principal actionnaire.

"L'offre devrait permettre de renforcer le statut du Club de Bruges en tant qu'entreprise commerciale dans l'industrie du football, de créer un nouvel actionnariat à long terme pour le Club de Bruges, de permettre une propriété directe par ses fans et de fournir des liquidités à l'actionnaire vendeur. Le Club de Bruges estime que l'Offre lui donnera un meilleur accès aux marchés des capitaux, ce qui, à l'avenir, pourrait l'aider à financer une croissance supplémentaire et à consolider davantage ses opérations et sa situation financière".

Le prix final de l'IPO sera dévoilé le 25 mars et les premiers échanges sur Euronext Bruxelles auront lieu le lendemain.