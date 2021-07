IPO : D-day pour Wise à Londres

IPO : D-day pour Wise à Londres









Crédit photo © Wise

(Boursier.com) — C 'est une opération très attendue par les investisseurs mais aussi cruciale pour la City. Wise (auparavant TransferWise) doit faire ses débuts sur le marché britannique ce mercredi dans le cadre d'une cotation directe à la Bourse de Londres. Cette forme d'IPO, choisie par exemple par Spotify il y a 3 ans à Wall Street, mais aussi plus récemment par Slack et Coinbase, permet aux actionnaires actuels de vendre une partie de leur participation. Contrairement à une introduction en bourse traditionnelle, les entreprises qui s'inscrivent directement à la cote n'émettent pas de nouvelles actions et ne lèvent pas d'argent frais.

Les fondateurs d'entreprises technologiques et les investisseurs en capital-risque affirment que les cotations directes peuvent constituer une voie d'accès au marché boursier plus attrayante qu'une IPO traditionnelle car elles permettent notamment d'éviter de payer des frais de souscription élevés ainsi qu'une mauvaise valorisation potentielle. Il n'y a en effet pas de processus de fixation du prix ni de fourchette pré-indicative, le prix de l'action étant déterminé par le marché une fois la société cotée. Pour Wise, une cotation directe est " plus juste, moins chère et plus transparente".

Fondée en 2010 par deux amis estoniens, Taavet Hinrikus et Kristo Käärmann, frustrés par les frais élevés qu'ils devaient payer pour envoyer de l'argent entre le Royaume-Uni et l'Estonie, la société a rapidement gagné en popularité auprès des Britanniques mais également à l'étranger. Wise affirme avoir plus de 10 millions de clients qui utilisent son service pour envoyer 5 milliards de livres (7 milliards de dollars) à travers les frontières chaque mois. Malgré la concurrence d'opérateurs historiques tels que Western Union et MoneyGram, ainsi que d'autres fintechs émergentes comme Revolut et WorldRemit, Wise est rentable depuis des années. La société ne perd plus d'argent depuis 2017. Au cours de son exercice fiscal 2021, Wise a doublé ses bénéfices à 30,9 millions de livres sterling (42,7 M$), tandis que son chiffre d'affaires a grimpé de 39% à 421 M£.

Les deux associés, Kristo Käärmann et Taavet Hinrikus, sont aujourd'hui les deux plus gros actionnaires de Wise avec respectivement 18,8% et 10,9% du capital. Ils garderont d'ailleurs le contrôle de l'entreprise grâce à une structure d'actions à double classe pendant 5 ans. Le principal investisseur externe est Valar Ventures de Peter hiel, qui détient une participation de 10,2% dans l'entreprise. Reste désormais à connaître la valeur que le marché attribuera à la société. Lors de son dernier tour de table, il y a un an, Wise était valorisé près de 5 Mds$. Une évaluation près de deux fois supérieure est évoquée. Wise devrait en tous cas connaître une meilleure journée que Deliveroo qui s'était effondré de près de 30% pour son premier jour de négociation à Londres.

Pour la City, cette opération a valeur de test après la sortie du pays de l'Union européenne. Il s'agit en effet de la première fintech à opter pour une cotation directe à Londres. "Bien qu'une seule opération ne suffise pas à faire une ville, des opérations novatrices de ce type contribueront à faire du Royaume-Uni un centre mondial capable de rivaliser avec les États-Unis", affirme Alasdair Haynes, directeur général d'Aquis Exchange, à 'Bloomberg'. Le chancelier de l'Échiquier, Rishi Sunak, a promis la semaine dernière de faire de Londres "le centre de services financiers le plus avancé et le plus passionnant du monde".