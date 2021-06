IPO : BuzzFeed va fusionner avec une SPAC à Wall Street

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BuzzFeed va s'introduire en bourse par le biais d'une fusion avec une 'Special Purpose Acquisition Company' (SPAC). La société de médias créée il y a 15 ans va fusionner avec '890 Fifth Avenue Partners'. Elle vise une valorisation de 1,5 milliard de dollars. "Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape dans l'évolution de BuzzFeed, en apportant des capitaux et une expérience supplémentaire à notre entreprise", a déclaré Jonah Peretti, PDG de l'entreprise. L'opération devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre.

BuzzFeed, qui sera coté sous le mnémo 'BZFD', prévoit par ailleurs d'acquérir Complex Networks, un éditeur numérique spécialisé dans le streetwear, la musique et la culture, pour 300 millions de dollars. L'opération se compose de 200 M$ en espèces et de 100 ME en actions BuzzFeed. Une transaction qui va "accélérer immédiatement la croissance des revenus de BuzzFeed".

"Avec cette acquisition, BuzzFeed devient encore mieux positionné pour prospérer dans une ère de consolidation des médias", souligne BuzzFeed, qui s'était déjà distingué il y a quelques mois en rachetant le site d'information HuffPost à Verizon Media pour un montant non divulgué.