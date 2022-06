IPO : Borouge s'enflamme à Abu Dhabi

(Boursier.com) — Débuts en fanfare pour Borouge. L'entreprise pétrochimique détenue par la compagnie pétrolière nationale d'Abou Dhabi et l'Autrichien Borealis s'est envolée de plus de 20% pour son premier jour de négociations dans le Golfe après avoir levé 2 milliards de dollars dans le cadre de la plus importante IPO de l'histoire de la place d'Abu Dhabi. De quoi donner à Borouge une valeur de marché de plus de 88 milliards de dirhams, soit 24 milliards de dollars.

L'offre a été largement sursouscrite et a fait l'objet d'une demande massive de la part des investisseurs particuliers des EAU et des investisseurs institutionnels qualifiés, signe du très fort appétit des investisseurs pour la région. Au global, la demande brute totale s'est élevée à plus de 83,4 Mds$, ce qui implique un niveau de sursouscription de près de 42 fois. Sept investisseurs de premier plan ont accepté de souscrire pour 570 millions de dollars d'actions, dont Gautam Adani, l'homme le plus riche d'Asie, souligne 'Bloomberg'.

Borouge, créée en 1998 et basée à Abu Dhabi, fabrique des plastiques spéciaux pour la fabrication et les biens de consommation. Le groupe doit verser 975 millions de dollars de dividendes pour l'exercice 2022, et au moins 1,3 milliard de dollars l'an prochain. "La demande pour nos solutions innovantes en polyoléfine devrait augmenter dans les années à venir, tirée par nos produits et notre technologie différenciés, notre engagement envers des solutions et des opérations durables et les solides tendances de croissance de l'industrie", a déclaré le PDG de Borouge, Hazeem Sultan Al Suwaidi.