INVYO lance une nouvelle offre 'Data Patrimony'

(Boursier.com) — INVYO , 1ère marketplace de la gestion de la data en Europe, propose dorénavant une solution sur-mesure dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine afin de servir leurs clients avec une approche structurante et holistique de leur situation patrimoniale. L'offre "Data Patrimony", développée par INVYO, agrège et traite ainsi l'ensemble des données patrimoniales afin de créer de la valeur pour le conseiller et leurs clients.

L'utilisateur peut ensuite accéder à son patrimoine pour visualiser l'ensemble de ses actifs et filtrer ses biens en fonction de plusieurs critères...