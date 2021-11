Invibes Advertising dévoile ses ambitions internationales

(Boursier.com) — Invibes Advertising dévoile ses nouvelles ambitions internationales et ses projets stratégiques en vue de devenir un acteur incontournable de son marché. Dans ce cadre, la société a sélectionné un nouveau cabinet d'audit d'envergure internationale et procède à des ajustements sur la méthodologie de traitements des coûts liés aux investissements internationaux.

La forte croissance affichée par Invibes Advertising en 2021 traduit le succès des nouveaux pays lancés en 2019 et 2020, conjuguées à la satisfaction de ses clients et partenaires média ainsi que les bonnes performances de sa plateforme technologique qui associe de puissants algorithmes publicitaires et des outils de pointe de machine learning.

Les dirigeants fondateurs, Nicolas Pollet et Kris Vlaemynck, anticipent un très fort potentiel du marché de la publicité digitale qui devrait peser plus de 70 milliards d'euros en Europe en 2021, selon Statista, et qui va continuer à croître, porté par l'essor de la digitalisation dans tous les secteurs d'activité. Invibes Advertising entend capitaliser sur ce contexte favorable pour accélérer davantage sa croissance, en poursuivant un plan de marche offensif articulé autour de plusieurs leviers stratégiques :

- L'accélération des pays existants

- L'ouverture de nouveaux pays

- Le renforcement de la plateforme technologique

- Le déploiement de services technologiques pour ses clients stratégiques

- Le lancement d'une plateforme 100% self-service dédiée aux PME

- Le développement de ML2Grow, sa filiale (détenue à 57%) spécialisée dans les services aux entreprises pour les projets de Big Data et d'intelligence artificielle

Ce nouveau plan de marche, et les investissements qui seront réalisés dans ce cadre, constitue une nouvelle étape clé pour la société en vue de servir son ambition de devenir l'un des acteurs majeurs du secteur. Afin de financer ses fortes ambitions, Invibes Advertising examine actuellement les différentes possibilités de financement qui lui sont offertes.

Compte tenu de ces fortes ambitions de croissance, le Conseil d'administration de la société a décidé, de changer la méthode d'évaluation en IFRS. Dorénavant, ces dépenses seront immédiatement comptabilisées en charges. Selon l'ancienne méthodologie d'évaluation, les frais d'ouverture étaient comptabilisés au bilan et déduits du revenu initial du pays concerné.

Invibes Advertising fait évoluer cette approche comptable sur les investissements internationaux, mais cette dernière n'a aucun impact sur la variation de trésorerie.

Dans ce cadre, le chiffre d'affaires retraité 2020 serait de 10,5 ME pour un Ebitda retraité de 235 kE.