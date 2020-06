Investissement : l'AMF met à jour ses listes noires

(Boursier.com) — L'AMF met à jour ses listes noires. Le régulateur et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dressent régulièrement des listes de sites proposant des investissements sur le marché des changes non régulé (Forex) et sur des produits dérivés dont le sous-jacent est constitué de crypto-actifs, sans y être autorisés.

Parmi les acteurs identifiés opérant sur le Forex, on retrouve : www.bitworldfx.com ; www.brightfinance.co ; www.daxbase.com/fr ; www.daxioma.com/fr ; www.fortiscapitalmanagers.com ; https://fr.uptos.com ; ww.investisafe.com ; www.lvmexchange.com/fr; www.wavetomarkets.com.

Sur les produits dérivés sur crypto-actifs, l'AMF met en garde contre les sites bitcoin-storm.com/fr et cryptolegacypro.com/fr.

Ces listes sont mises à jour régulièrement mais n'ont pas vocation à être complètes car de nouveaux acteurs non autorisés apparaissent régulièrement, avertit le gendarme financier.

