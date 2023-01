Inventiva : calendrier financier 2023

(Boursier.com) — Inventiva communique son agenda financier 2023. Les diffusions se feront aux dates suivantes...

- 14 février 2023 : Trésorerie et revenus annuels 2022

- 29 mars 2023 : Résultats annuels 2022

- 16 mai 2023 : Trésorerie et chiffre d'affaires au 31 mars 2023

- 27 juillet 2023 : Trésorerie et chiffre d'affaires au 30 juin 2023

- 28 septembre 2023 : Résultats financiers semestriels 2023

- 21 novembre 2023 : Trésorerie et chiffre d'affaires au 30 septembre 2023

- 15 février 2024 : Trésorerie et chiffre d'affaires au 31 décembre 2023

- 27 mars 2024 : Résultats annuels 2023.

L'action Inventiva a engagé l'année 2023 sur un cours de 4,5 euros.