InUse lève 2,4 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — InUse lève 2,4 ME en Série A. Le distributeur japonais Argo Graphics et Technia, distributeur nordique et investisseur de la première heure, ainsi que plusieurs business angels, investissent 2,4 ME dans la startup. Avec cette levée de fonds, InUse développera son canal de ventes indirectes à l'international et ses ventes directes auprès de groupes industriels mondiaux. Un directeur des ventes rejoint l'entreprise et une dizaine de collaborateurs seront recrutés d'ici à la fin de l'année.

Créée en 2015 par Laurent Couillard, directeur général de l'entreprise et Etienne Droit, le président, InUse est une startup spécialisée dans le secteur industriel. Éditeur d'une plateforme SaaS IoT, cette solution permet aux industriels de répondre à deux enjeux fondamentaux que sont l'optimisation du fonctionnement de leurs équipements industriels et la réduction de l'impact environnemental de leurs usines. En effet, grâce à la collecte et l'interprétation en temps réel des données issues des machines, la plateforme IoT intégrée délivre des informations permettant de contrôler les performances de production, de repérer les dysfonctionnements, d'anticiper les pannes et de réduire le gaspillage des matériaux et des ressources naturelles.