Introductions : Winfarm (Vital Concept) bientôt en Bourse de Paris

(Boursier.com) — Alors que les négociations vont débuter aujourd'hui pour la seule introduction de la rentréeen Bourse de Paris, un nouveau dossier s'avance en vue d'une IPO : Winfarm qui vient de faire approuver son document d'enregistrement par l'AMF.

Winfarm se présente comme le "premier acteur français proposant un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de matériels et de solutions aux éleveurs et au monde agricole."

Winfarm propose ses services dans l'agrofourniture, sous la marque Vital Concept, pour la vente à distance de produits à destination du monde agricole, des métiers du cheval et des professionnels des espaces verts ; l'agronutrition, sous la marque Alphatech, pour la fabrication de solutions innovantes en santé, nutrition et hygiène animale ; l'agroconseil, activité historique du Groupe, sous la marque Agri-Tech Services, pour l'accompagnement technique et la formation des agriculteurs ; l'agroexpérimentation, au travers de la ferme expérimentale Bel-Orient, afin de tester et valider les innovations internes du Groupe et les offres du marché.

Créée en 1996 sous la marque Vital Concept, l'activité Agrofourniture représente 87,2% du chiffre d'affaires 2019. La société compte aujourd'hui un total près de 41 000 clients, dont près de 33 000 agriculteurs et éleveurs, plus de 7 000 clients dans le domaine équestre et 1 000 paysagistes ou collectivités.

Après avoir enregistré un chiffre d'affaires de 86,8 ME en 2019 (+8%), la dynamique commerciale du Groupe s'est accélérée au 1er semestre 2020, avec une croissance exceptionnelle de 15%. La société se dit confiante dans sa capacité à atteindre en 2020 un chiffre d'affaires de 97 ME, représentant une hausse de +12% par rapport à 2019.

En termes de rentabilité, le Groupe est également au rendez-vous avec une marge d'EBITDA ajustée 2 de 5,6 % en 2019 "qui devrait se maintenir en 2020", selon ses prévisions.

Après son annonce du jour, la société devrait logiquement lancer son offre de titres dans les prochaines semaines. A suivre...