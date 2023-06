Introductions : Verdemobil Biogaz en piste !

(Boursier.com) — Verdemobil Biogaz, fournisseur et exploitant de technologies de production locale de gaz renouvelables, annonce l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des Marchés Financiers le 15 juin, en vue d'une introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth Paris. Ce projet reste soumis à l'obtention de l'approbation par l'AMF du prospectus

relatif à l'offre des titres.

La société dispose d'une gamme de solutions permettant d'épurer 100% de ce biogaz en Biométhane et en BioCO2 ; le Biométhane pouvant lui-même être retraité afin d'obtenir du BioGNL (BioGaz Naturel Liquéfié) ou encore du BioH2 ("BioHydrogène").

Verdemobil Biogaz intègre la conception, la fabrication, la maintenance et l'exploitation d'unités de valorisation du biogaz. Créé en 2008, Verdemobil Biogaz a mis en service sa première unité de production de Biométhane en 2010. Il dispose aujourd'hui d'un savoir-faire avec un parc installé de 33 unités d'épuration et de production de Biométhane et d'une avance technologique reconnue, notamment grâce aux technologies développées par la société Cryocollect.

Par ailleurs, Verdemobil Biogaz est le seul acteur en France à avoir mis en service 5 installations de purification, liquéfaction et distillation de BioCO2 à partir de sites de méthanisation.

Verdemobil Biogaz exploite, au moyen de trois contrats de licence exclusive sur 20 ans, des technologies développées par la société Cryocollect (détenue directement et indirectement à hauteur de 49% par Monsieur Philippe Khairallah, Président Directeur Général et actionnaire majoritaire de la société Verdemobil Biogaz). Ces contrats prévoient une licence exclusive en France et DOM-TOM, en Italie, en Suisse, en Allemagne, au Royaume-Uni aux Etats-Unis et au Canada, sur les technologies sur lesquelles ils portent.

Le chiffre d'affaires prévu au titre de l'exercice clos 2023 devrait atteindre 14,5 MEUR, dont 10% à 15% provenant de la vente de fluides. Ce volume d'activité correspond à une progression de 21% par rapport à l'exercice précédent (12 MEUR). La rentabilité, quant à elle, devrait bénéficier des premiers effets de l'évolution du mix-revenus, avec une marge d'EBITDA attendue supérieure à 10%. Ces objectifs se basent sur un parc installé en fin de période de 48 modules, dont 9 modules exploités en propre.

Le groupe se fixe pour objectif à horizon 2028 un chiffre d'affaires de 130 MEUR, dont plus de 70% provenant de la vente de fluides, associé à un taux d'EBITDA compris entre 35% et 50%, sur la base d'un parc installé de 135 modules en début de période.