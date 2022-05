Introductions : Skytech en lice pour une IPO

(Boursier.com) — Skytech , spécialisée dans la production de résines plastiques régénérées premium, annonce l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers en vue d'une prochaine IPO.

La société produit des résines plastiques régénérées d'ABS, PS et PP, à partir de mélanges complexes de déchets plastiques post-consommation. La société donne une nouvelle vie aux déchets plastiques issus notamment des véhicules hors d'usage et des équipements électriques et électroniques en les transformant en résines premium, prêtes à l'emploi et disposant de caractéristiques techniques similaires à celles d'un plastique vierge.

A horizon 2025, la société vise un chiffre d'affaires d'environ 200 ME et un objectif de marge d'EBITDA compris entre 17 et 20%, puis une augmentation de cette marge d'EBITDA autour de 30% en 2030.