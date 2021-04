Introductions : on connait un candidat...

(Boursier.com) — On sait les candidats à une prochaine introduction en Bourse de Paris nombreux. Y compris sans levée de fonds, optant pour une cotation directe, forme de premier rendez-vous avec les marchés. L'un d'entre eux, ayant choisi cette démarche, est Wiziboat, jeune société créée en 2017 par Pierre Olivier Bidault-Siré, entrepreneur expérimenté dans le monde du nautisme.

Wiziboat est une application de location de courte durée de bateaux partagés en libre-service.

La société va proposer sa 4ème saison de navigation (15 avril-15 octobre) avec une offre dans 21 ports et un maillage de plus en plus dense du littoral méditerranéen et sur la façade Atlantique. L'Offre est également disponible sur la Seine près de Paris à Villennes-surSeine, sur le Rhône à Lyon ainsi que sur le Lac d'Annecy.

Après 3 saisons de navigation qui ont permis de tester et de développer le modèle basé sur une mutualisation des bateaux, puis de l'éprouver à plus grande échelle, WIZIBOAT entre aujourd'hui dans une nouvelle phase active de croissance avec l'ambition d'au moins tripler son nombre d'abonnés en 2021.

Wiziboat envisage donc d'entrer en bourse, d'ici l'été 2021, sur Euronext Access, l'ancien Marché Libre parisien. afin d'accroître sa notoriété pour faire progresser sa communauté d'abonnés et d'accéder à plus de sources de financement pour soutenir sa croissance et son déploiement commercial en France et à l'international dans les prochaines années.

L'offre de Wiziboat se veut "disruptive", en répondant aux nouvelles tendances de consommation, qui visent à se détacher des contraintes associées à la propriété d'un bateau, au coût souvent prohibitif, et à privilégier une consommation simple à l'usage. Le tout avec une formule d'abonnement, allant de 129 Euros à 659 Euros par mois, en fonction de son usage (accès mono ou multibases, catégorie des bateaux, jetons autorisant la réservation, pour une 1/2 journée, 1 journée, ou bien un week-end entier).

Wiziboat démarre sa 4ème saison avec plus de 260 abonnés et vise à tripler ce nombre à la clôture de la saison. A suivre donc !