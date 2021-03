Introductions : Largo et ses smartphones reconditionnés visent Euronext Growth

(Boursier.com) — Le prochain nouveau venu en Bourse de Paris pourrait être la société Largo, qui reconditionne les smartphones depuis 2016. Son document d'enregistrement a été approuvé par l'Autorité des marchés financiers en vue de son introduction sur Euronext Growth.

Avec près de 2,6 millions de Smartphones reconditionnés vendus en 2020, le marché français est estimé à 700 millions d'euros. Depuis 2016, la part de marché du reconditionné au sein du marché global des ventes de Smartphones n'a cessé de progresser et atteint 11,3% en 2019.

La société vise, en 2022, un EBITDA positif et en 2025, un chiffre d'affaires supérieur à 70 ME avec une marge d'EBITDA à 7%. Largo a déjà reconditionné plus de 140 000 Smartphones et réalisé un chiffre d'affaires de près 10,3 ME en 2020.