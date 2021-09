Introductions : l'IPO d'OVHcloud se précise

(Boursier.com) — OVHcloud fait le premier pas vers son introduction en Bourse

sur Euronext Paris avec l'approbation du Document d'Enregistrement par l'Autorité des Marchés Financiers.

A l'occasion de son introduction en Bourse, OVHcloud entend réaliser une augmentation de capital d'un montant pouvant aller jusqu'à 400 millions d'euros. En outre, dans le cadre de cette offre, les actionnaires d'OVHcloud qui ont accompagné la croissance du Groupe depuis 2016, ont informé la société de leur intention de céder une partie de leurs titres existants, tout en conservant une position importante au capital. La famille Klaba conservera une participation largement majoritaire au capital de la Société à l'issue de l'opération.

OVHcloud est le principal fournisseur européen de services cloud. Le Groupe compte 1,6 million de clients, dont des entreprises en transition vers le cloud, des " pure players " du numérique et des entités publiques répartis dans plus de 140 pays, à qui il propose une gamme complète de solutions cloud.

La société affiche un taux de croissance annuel moyen de son chiffre d'affaires de plus de 20 % au cours des dix dernières années, une marge d'EBITDA ajusté de 42 % et une marge d'EBITDA courant de 40 % sur l'exercice 2020. En 2020, le chiffre d'affaires du Groupe a atteint 632 millions d'euros, avec un EBITDA ajusté de 263 millions d'euros, l'EBITDA courant à 255 millions d'euros et le résultat opérationnel à 30,6 millions d'euros. 62 % du chiffre d'affaires provenaient des services de cloud privé (dont 16 % pour les services de Hosted Private Cloud), 13 % des services de cloud public et 25 % des services de cloud web et autres.

OVHcloud envisage une introduction en Bourse sur Euronext Paris afin d'accélérer sa trajectoire de croissance et de consolider sa position de leader européen, tout en poursuivant son expansion en Amérique du Nord et en Asie.