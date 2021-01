Introductions : l'ancien DG de Neovacs va porter un projet d'IPO

Introductions : l'ancien DG de Neovacs va porter un projet d'IPO









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pherecydes Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes et/ou compliquées, annonce son projet d'introduction en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris.

Pherecydes Pharma développe un portefeuille de phages, virus naturels tueurs de bactéries, ciblant 3 bactéries parmi les plus résistantes et dangereuses dont le Staphylocoque doré. Dans le cadre de traitements compassionnels en France, la société a d'ores et déjà obtenu chez l'homme des résultats prometteurs pour ses phages, notamment dans les infections ostéo-articulaires.

La société est dirigée par Guy-Charles Fanneau de La Horie, son Président du Directoire et ancien DG de Neovacs lors justement de son introduction en Bourse en 2010.