Introductions : ILBE en cotation directe sur Euronext Growth

(Boursier.com) — ILBE (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment SPA), société de production mondiale cotée sur Euronext Growth Milan depuis 2019, introduit ses titres sur Euronext Growth à Paris par admission directe.

La première cotation aura lieu le 12 janvier

Fondée à Rome en 2011 par Andrea Iervolino et Monika Bacardi, Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (ILBE) est une société de production et de coproduction axée sur la création et la production de contenus médiatiques de niveau international (notamment des films, des émissions de télévision, des web-séries et plus encore), adaptés au jeune public des plateformes numériques et attentifs aux valeurs humaines.

Depuis 2018, la société, dont les actionnaires majoritaires sont Andrea Iervolino et Monika Bacardi, a commencé à produire des films pour le marché international, sur la base du modèle économique utilisé par les principales Majors hollywoodiennes, et est entrée dans une nouvelle phase de croissance.

En 2020, ILBE a enregistré un chiffre d'affaires de 120,7 millions d'euros, un EBIT de 22,8 ME et un bénéfice net de 19,5 ME.

Avec un modèle économique sécurisé et un riche pipeline de films et d'animations en cours de production, ILBE est bien positionnée pour se développer sur les marchés étrangers et poursuivre sa croissance rentable.

Le cours d'ouverture au 12 janvier est fixé à 2,54 euros.