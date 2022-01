Introductions : Haffner Energy en lice pour Euronext Growth

(Boursier.com) — Haffner Energy annonce l'approbation de son Document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de son projet d'introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris.

Le groupe propose une technologie disruptive de production d'hydrogène vert compétitif avec une empreinte carbone négative, via la séquestration de 12 kg net de CO2 par kg d'hydrogène produit, reposant sur la thermolyse et le vaporeformage de biomasse durable inexploitée.

Haffner Energy est une société familiale dirigée par une équipe dotée d'une expérience cumulée de plus de 55 ans dans le domaine de la biomasse, avec une vision long terme de la transition énergétique reposant sur une expertise scientifique de premier plan, en particulier dans la conversion de la biomasse en énergie, avec près de 40 projets de centrales de cogénération réalisés(représentant 573 MW installés) avant le repositionnement récent de l'activité de la société vers la production et la vente des modules de production d'hydrogène vert " Hynoca ".

Les objectifs de la société font état de chiffre d'affaires de plus de 30 ME au 31 mars 2023 et de 250 ME au 31 mars 2026, basés sur un solide carnet de commandes et pipeline, respectivement de 33 ME et 105 ME (CA de 4,2 ME et EBITDA de -1,8 ME au 31/03/2021 et CA de 0,3 ME au 30/09/21). L'objectif de marge d'EBITDA est de plus de 25% à long terme.