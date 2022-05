Introductions : eureKing, SPAC santé à Paris

(Boursier.com) — eureKING , le premier SPAC européen dans la santé dédié à la bioproduction est lancé aujourd'hui.

Il se fixe pour ambition de devenir un bio-CDMO coté sur Euronext Paris et un acteur majeur en Europe du domaine de la sous-traitance du façonnage et de la fabrication des produits

biopharmaceutiques, "capable de répondre aux besoins logistique et de fabrication des sociétés de biotechnologie et de l'industrie pharmaceutique tout en soutenant le développement de nouvelles thérapies innovantes, quels que soient la taille ou le stade de développement clinique de ces sociétés et de leurs produits."

À cette fin, eureKING, constituée sous la forme d'une société anonyme basée à Paris, lance aujourd'hui une levée de fonds de 150 ME, pouvant être portée à 165 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, à l'occasion de son introduction sur le compartiment professionnel du marché réglementé d'Euronext Paris. eureKING entend investir et acquérir des entreprises spécialisées dans la production et la fabrication de produits biopharmaceutiques pour le compte d'autres sociétés de l'industrie de la santé principalement en Europe.

Le projet est mené par Michael Kloss, M. Gérard Le Fur (Red Blossom Consultants), M. Alexandre Mouradian, M. Christophe Jean, M. Hubert Olivier, M. Rodolphe Besserve (Muiscare SAS) et eureKARE SA, spécialisé dans la création, le financement et l'accompagnement de sociétés de biotechnologies innovantes.