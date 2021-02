Introductions : beaconsmind AG se présente sur Euronext Access+ à 23 euros l'action

Introductions : beaconsmind AG se présente sur Euronext Access+ à 23 euros l'action









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — beaconsmind , un fournisseur suisse de solutions SaaS de marketing géolocalisé pour les enseignes de la grande distribution et l'optimisation de la fidélisation client, est admis sur le segment Access+ du marché Euronext Access à Paris, à compter de ce 10 février. Le fournisseur suisse de solutions SaaS de marketing géolocalisé vient s'inscrire sur le marché parisien en vue de soutenir son expansion commerciale globale et, accroître sa visibilité auprès des investisseurs et sur les marchés de capitaux.

L'admission des titres beaconsmind sur Euronext Access+ à Paris est une étape importante de notre stratégie pour devenir une référence mondiale. A ce jour, la solution est utilisée dans plus de 20 pays, en Europe mais aussi en Amérique, en Chine, au Japon, au Moyen-Orient et nous poursuivons notre développement rapide. Au travers de cette opération, nous bénéficierons d'une plus grande visibilité et d'une crédibilité renforcée du fait de la transparence requise par la cotation. Cela va certainement soutenir nos efforts pour gagner de nouveaux grands comptes , indique Max Weiland, Fondateur et Directeur général de beaconsmind.

Le marketing géolocalisé en bourse

beaconsmind permet aux distributeurs, disposant d'un réseau physique de magasins et d'une application clients, d'augmenter leur chiffre d'affaires grâce à des offres de marketing géolocalisées : messages, offres et autres interactions locales et personnalisées envoyés via l'application mobile du distributeur directement sur les appareils mobiles des clients en magasin. beaconsmind équipe les points de vente physiques de balises Bluetooth afin de localiser et identifier les clients. La société intègre ensuite de manière fluide une solution logicielle propriétaire à l'environnement informatique préexistant des enseignes. Cela permet à ces dernières de bénéficier d'un nouveau type d'interaction et de communication avec leurs clients, d'offres de 'couponing' basées sur la localisation ainsi que de campagnes marketing

Depuis 2015, date de fondation de beaconsmind, notre technologie innovante, combinant software et hardware, s'est rapidement imposée comme l'une des solutions incontournables en marketing géolocalisé sur points de vente, notamment dans les secteurs du commerce de détail et des biens de consommation. Ce succès commercial traduit la pertinence de notre approche basée sur l'intégration fluide de notre solution, directement à la plateforme préexistante. Nos collaborations pérennes avec des enseignes prestigieuses reconduites année après année pour plus de 95% d'entre elles, attestent du retour sur investissement élevé et rapide de notre solution , explique Max Weiland.

Promesse d'une croissance "très élevée" en 2021

beaconsmind prévoit une croissance très élevée en 2021 grâce au déploiement mondial de son client historique, ainsi qu'un Ebitda positif. La récente levée de fonds, d'environ 3 millions de francs suisses, réalisée à l'occasion du processus de cotation sur Euronext lui permet de renforcer ses équipes commerciales afin d'accélérer l'acquisition de nouveaux clients et, également, d'accompagner le déploiement mondial de ses clients historiques.

Notre avance technologique, tant sur le plan hardware que software, notre modèle asset-light permettant une rentabilité élevée et une forte récurrence des revenus nous permettront de susciter l'intérêt d'investisseurs spécialisés dans la tech et les tendances disruptives , indique Max Weiland.

Première cotation le 12 février

Les titres beaconsmind AG sont admis aux négociations sur le segment Access+ du marché Euronext Access à Paris, à compter de ce 10 février 2021. Le prix d'admission des 2.108.884 actions présentées au marché est fixé à 23 euros par action, soit une capitalisation boursière d'admission de 48.504.332 euros.

La première journée de cotation est prévue le 12 février (Code ISIN : CH0451123589 ; mnémonique : MLBMD).