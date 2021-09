Introductions : Antin bientôt en Bourse de Paris; 350 ME à lever

Introductions : Antin bientôt en Bourse de Paris; 350 ME à lever









(Boursier.com) — Antin Infrastructure Partners vise une prochaine introduction en Bourse de Paris. Antin est un acteur de premier plan de l'investissement en infrastructure avec 19,9 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 30 juin 2021.

L'introduction en Bourse sur Euronext Paris qui comprendra une augmentation de capital d'environ 350 millions d'euros, ainsi qu'une cession "limitée" d'actions existantes par ses cofondateurs. A l'issue de l'Introduction en Bourse, les co-fondateurs et les Partners actuels d'Antin conserveront une participation majoritaire et resteront fortement engagés dans la société.

"Ce projet d'Introduction en Bourse vise à accélérer sa stratégie de croissance dans une classe d'actifs essentielle et en expansion rapide, développer ses stratégies actuelles et futures, renforcer la marque Antin, se donner une plus grande flexibilité stratégique et permettre à Antin de continuer d'investir à la fois en carried interest et en co-investissements dans ses futures séries de fonds (Flagship, Midcap et NextGen)", argumente la société.

Le Groupe estime qu'il atteindra les objectifs suivants pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 : l'EBITDA devrait atteindre environ 92 millions d'euros, après environ 16 millions d'euros de coûts de transaction non récurrents liés à l'Introduction en Bourse (contre 132 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2020). Une marge d'EBITDA d'environ 60 % (hors coûts de transaction de l'Introduction en

Bourse), contre 73 % pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Et le résultat net devrait atteindre environ 60 millions d'euros, après environ 16 millions d'euros de coûts de transaction d'introduction en Bourse non récurrents avant impôts (contre 93 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2020).

A Moyen terme, Antin vise à faire croître fortement le chiffre d'affaires au cours des exercices 2022 et 2023, faire croître la marge d'EBITDA à environ 70 % d'ici 2023, et la maintenir à plus de 70 % à long terme.

Enfin Antin compte distribuer l'essentiel des bénéfices chaque année avec une augmentation dans la durée du quantum des dividendes.