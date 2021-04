Introductions : Affluent Medical va retenter sa chance

(Boursier.com) — Près de trois ans après l'échec de son introduction en Bourse, en juin 2018, Affluent Medical va de nouveau tenter sa chance puisque son document d'enregistrement a été approuvé par l'AMF.

Le portefeuille de produits d'Affluent Medical comporte aujourd'hui 3 prothèses et une technologie : Artus : le premier sphincter artificiel activable par le patient avec une télécommande, pour le traitement de l'incontinence urinaire modérée à sévère chez les hommes et chez les femmes; Kalios, la seule prothèse pour la réparation de la valve cardiaque mitrale, qui permet de multiples réajustements post-opératoires par voie transcathéter sans anesthésie générale et Epygon seule bioprothèse cardiaque physiologique, mimant la valve mitrale native et les flux sanguins, et implantable par voie mini-invasive, sans opération à "coeur ouvert".

Les trois produits développés par Affluent Medical dans l'urologie et la cardiologie interventionnelle, tous en phase clinique, devraient, après obtention des autorisations réglementaires et des marquages CE, rapidement entrer en commercialisation sur leurs marchés cibles respectifs avec des premiers revenus issus des ventes de Kalios en Europe attendus dès 2023.